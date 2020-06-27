Bülent Ersoy'un annesi ne zaman öldü? Bülent Ersoy annesi hakkında ne dedi?
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Bülent Ersoy'un annesi ne zaman öldü? Bülent Ersoy annesi hakkında ne dedi?

Kuaförüm Sensin adıyla Show TV ekranlarında izleyen karşısına çıkan programın 274. bölümünde, jüri üyesi olarak programda yer alan Bülent Ersoy annesi nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Peki, Bülent Ersoy'un annesi ne zaman öldü?

Bülent Ersoy'un annesi ne zaman öldü? Bülent Ersoy annesi hakkında ne dedi?
27.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:18

Renkli sahnelere neden olan Kuaförüm Sensin yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, kaybettiği annesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre önce kaybettiği annesi Necla Poyraz'dan başka kimsesinin olmadığını da dile getirdi.

NECLA POYRAZ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. "70 yaşındayım ve tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. O yüzden insanları mutlu etmek istiyorum" diyen Diva, Nisan ayında kaybettiği annesinin acısını ve korkularını ağlayarak paylaştı.

BÜLENT ERSOY ANNESİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu söyleyen ve her gece fotoğrafına bakarak ağladığını anlatan Bülent Ersoy, "Annemi çok özlüyorum" dedi. Diva, profesyonel olduğu için vazifesine devam ettiğini ama annesini kaybettikten sonra hayatta hiçbir beklentisinin kalmadığını da gözyaşlarıyla itiraf etti. Zeki Müren'in "Annem" şarkısına eşlik eden Diva hem ağladı hem de sevenlerini ağlattı.

Bülent Ersoy'un annesi ne zaman öldü? Bülent Ersoy annesi hakkında ne dedi?

''BİR BEN KALDIM''

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Behiye Aksoy gibi en yakın dostlarını kaybettiğini hatırlatan Diva, annesiyle aynı günde ölen Nur Yerlitaş'ı anarak "Şimdi hepsi Zincirlikuyu'da, bir ben kaldım" ifadelerini kullandı.Vefat eden dostları için sürekli dua okuttuğunu söyleyen Ersoy, "Benim arkamdan dua okutacak kimsem kalmadı" diyerek herkesi yasa boğdu.

Bülent Ersoy'un yaşadığı acı ve gözyaşları stüdyodaki herkesi derinden etkiledi, sunucu Gözde Kansu, Diva'yı teselli etmek için konuşmakta zorlanırken, tüm yarışmacılar ve Kuaförüm Sensin ekibi de duygusal anlar yaşadı.

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