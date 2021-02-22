Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini 'Sanat Güneşi' ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" dedi.

SANATÇI OLUNMAZ, SANATÇI DOĞULUR!

Bir çok ünlü isim Alpay'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy da Zeki Müren' in seslendirdiği "Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı" eserini sosyal medya hesabından paylaşarak bu açıklamayı yaptı:

Muhterem Takipc¸ilerim ; bugu¨n gu¨ndeme du¨s¸en talihsiz bazı speku¨latif ac¸ıklamalar kars¸ısında suskunlugˆumu koruyamadım. C¸u¨nku¨ so¨zkonusu san'at ve bu¨yu¨k sanatka^rlardı.

Tu¨rk San'at Musıkisinin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkes¸ha^veran makamındaki bu s¸arkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir. ve Tu¨rk San'at Musıkisinin saz u¨stadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraaka^rı merhum bu¨yu¨k Ercu¨ment Batanay ( ki bu¨yu¨k usta ile son nefesini verdigˆi ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse o¨zel hayatımda da 30 sene o¨zel sazım olarak daima beraber olup, c¸alıs¸maktan gurur duydugˆum, ono¨r duydugˆum ) bu bu¨yu¨k dehanın refakatleri ile o¨lu¨msu¨z iki dev sanatc¸ının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.

Hanımefendiler ve beyefendiler ; sanatka^rlar gu¨c¸lerini yeteneklerinden, seslerinden, yu¨ksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yu¨zden sanatc¸ılar ic¸in " Sanatc¸ı olunmaz, sanatc¸ı dogˆulur" " so¨zu¨yle Zeki Mu¨ren sanatc¸ı dogˆan bu¨yu¨k bir duayendi. Kis¸ilikler ve o¨zel yas¸amlar ile gerc¸ek sanatka^rların, gerc¸ek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıs¸tırmamak gerekir .Bu bu¨yu¨k, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lu¨tfen daha hassasiyet ve kendilerine yakıs¸ır tarzda so¨ylemler ile bahsetmenizi o devirde yas¸ayan bir sanatc¸ı olarak herkesten reca^larım ile istirham ederim efendim.

"YAPMAYIN BE ABİ"

İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

Nilgün Belgün

Ayıp yahu nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren'le alıp veremediğiniz.Üstelik koca koca adamlarsınız!!

Mustafa Ceceli

On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.

Seda Üren

Evet, Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle kalacak. Ölünün arkadaşından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir.

Behzat Uygur

Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi!

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR

Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı. Birçok Fransız Chanson'unun ve İtalyan Napolitan'larının aranjmanlarını Türkçe'ye uyarlayarak seslendiren sanatçı "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza atmıştır. Müzik kariyerine 22 albüm sığdırmıştır. Attila İlhan'ın bazı şiirlerini de kendince yorumlamıştır.

Kaynak: Hürriyet