Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim
Nişantaşı'nda bir kürkçüde görüntülenen Bülent Ersoy, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yönetimini sert bir dille eleştirdi. Diva, bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.
Derneğin kurucularından rahmetli Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren sanatçı, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.
"İMZA ATMADIM, DİRETİYORUM"
Milliyet'in haberine göre, hayatının film olması için teklif alan Diva, "İmza atmadım, diretiyorum. Yaşadıklarımı ben biliyorum ve kendimi oynamak istemiyorum. Oynarsam, daha büyük para almam lazım" diyerek, güldü.
NE OLMUŞTU?
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.
DERNEK BAĞIŞI KABUL ETMEMİŞTİ
Dernek, Ersoy'un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.