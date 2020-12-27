Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim

Nişantaşı'nda bir kürkçüde görüntülenen Bülent Ersoy, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yönetimini sert bir dille eleştirdi. Diva, bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.

Derneğin kurucularından rahmetli Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren sanatçı, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.

"İMZA ATMADIM, DİRETİYORUM"

Milliyet'in haberine göre, hayatının film olması için teklif alan Diva, "İmza atmadım, diretiyorum. Yaşadıklarımı ben biliyorum ve kendimi oynamak istemiyorum. Oynarsam, daha büyük para almam lazım" diyerek, güldü.