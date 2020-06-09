Bülent Eczacıbaşı 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'nin konuğu oldu
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Bülent Eczacıbaşı 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'nin konuğu oldu

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kapadokya Üniversitesinin Youtube kanalı üzerinden yapılan 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri' yayınının konuğu oldu.

Bülent Eczacıbaşı 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'nin konuğu oldu
09.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:58

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kapadokya Üniversitesinin Youtube kanalı üzerinden yapılan 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri' yayınının konuğu oldu.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve üniversitenin Youtube kanalından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri', 8 Haziran 2020 günü Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'yı ağırladı. Kapadokya Üniversitesi'nin canlı yayınına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek iş yaşamına dair konuşan Bülent Eczacıbaşı, "Ailemizin öyküsünde bir çizgi var. Benim hedefim de bu çizgi doğrultusunda sorumlusu olduğum kuruluşu ve temsil ettiği değerleri koruyarak devam ettirmek ve daha iyiye götürmektir. Bununla birlikte genç kuşağa rehber olmak ve işlere entegre etmek de bir görevimiz. Babam bana 'Ne düşünürsen, neye meraklıysan onu oku ama iş yaşamına girince göreceksin ki, iş yaşamı tek düze değildir. Tam tersine, iş yaşamı sana tutkulu ve meraklı olduğun alanlarda yeni girişimler başlatma özgürlüğünü getirecektir' diyerek kendisini örnek verirdi" dedi.

Alatlı: "Bana, Temel İdealler Kaçıyor Gibi Geliyor"

Kapadokya Üniversitesinde de bu prensiple yüksek öğrenim hizmeti verdiklerini ifade eden Alev Alatlı, "Biz, Kapadokya Üniversitesi olarak gençlerimize bir açık büfe sunuyor ama bununla da birlikte çocuklarımızı kılavuzsuz ileriye göndermemek, kendisini abur cuburla perişan etmesini önlemek ve bu noktada ona yardımcı olmak için çaba harcıyoruz. Çünkü gençlerimiz yaşamı tekdüze gidecek zannedip, panikliyorlar. Ben, gençlerimize her zaman 'Sen bu işin içine önce gir. Hayat her yerden fışkırarak, genişleye genişleye gider. Bu yüzden korkuya ve paniğe gerek yok' diyorum" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı: "Gençler, Sorumluluk Sahibi Kuruluşlarda Görev Almak İstiyor"

Türk iş dünyasına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı ise, "Bizlere öncü olan insanların izleri, etkileri yok olmadı. Benim içlerinde yetiştiğim insanlar çok olağanüstü öncülerdi ve özel kesimde ilk yola çıkan insanlardı. Onların düşünce biçimlerini çok yakından yaşadım. Her sorunu kendi sorunları gibi görürlerdi ve buna biz sanayicilerin bir çözüm getirmemiz lazım diye düşünürlerdi. Bunu çok doğal karşılayanlar olduğu gibi tersini düşünenler de var. Şimdilerde ise her kurum 'sosyal sorumluluk' diyor ve çeşitli projelere öncülük ediyor. Gençler de sorumluluk sahibi kuruluşlarda görev almak istiyorlar. 'Ben de bir şeye katkıda bulunmak istiyorum' diyerek böyle bir kurumun parçası olmak istiyor. O dönemle bu dönem arasında sorunlar küresel sorunlar haline geldi, en önemli fark bu. Artık o kadar çok küresel sorun var ki, iş insanının bunu göz ardı etmesi mümkün değil. Korona da buna bir örnektir" ifadelerini kullandı.

Alatlı: "Türkçe Hassasiyetimiz"

Bülent Eczacıbaşı'nın Türkçe konusundaki hassasiyetine teşekkür eden Alatlı, "Dili hamasete soktuğun zaman bu iş olmaz çünkü dilin kadar düşünebilirsin. Biz, ana dili kısıtladıkça düşünce kapasitemizin darlandığını, dilin bir psikolojisi olduğunu anlamadık. Bu psikoloji sadece sosyal bilimleri değil, fen bilimlerini de etkiler. Ana dilinde söylediğin kelimenin bir buğusu vardır ve bunu anlatamadığımız kanısındayım" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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