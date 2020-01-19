Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor

19.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:24

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ecevit'in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnediliyor.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Cuma akşamı, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitiren Rahşan Ecevit'in vasiyeti eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmekti. Bunun için yasal düzenleme gerekiyordu. Konu Erdoğan'a iletildi. Ardından tüm siyasi parti temsilcileri arasında gerekli yasal düzenleme yapılması konusunda mutabakata varıldı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Rahşan Ecevit'in cenazesine katılan Kılıçdaroğlu, "Onların bıraktığı ilkeler bugün de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir" ifadelerini kullandı.

DSP Kurucu Genel Başkanı, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce katıldı.

MEMLEKETİ ŞEBİNKARAHİSAR'DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Rahşan Ecevit Türk siyasi hayatının önemli kadın aktörlerinden biriydi. 1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit'e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve ilk genel başkanı oldu. Yasak kalkınca Bülent Ecevit'e genel başkanlığı bıraktı ama her zaman siyaset sahnesinde yer aldı.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da yaşama gözlerini yumdu.

SİYASİ HAYATI

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

Kaynak: AA

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