Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde
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Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde
Hürriyet - Haberler | Magazin

Süperstar Ajda Pekkan'la 8 yıl aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu önceki gün Bodrum Gündoğan'daki Danış Beach'te sanatçının bir dönem menajerliğini üstlenen Etel Sason'la görüntülendi.

Süperstar Ajda Pekkan'la 8 yıl aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu önceki gün Bodrum Gündoğan'daki Danış Beach'te sanatçının bir dönem menajerliğini üstlenen Etel Sason'la görüntülendi.

Çavuşoğlu ve Pekkan'ın geçen yıl son bulan ilişkisinin bitiş nedenin ihanet olduğu iddia edilmişti. Hatta ihanetin kahramanının Süperstar'ın yanında çalışan bir kadın olduğu öne sürülmüştü.

2014 yılında Ajda Pekkan tarafından işi ani bir şekilde sonlandırılan Etel Sason'la sohbet eden Bülent Çavuşoğlu, temkinli tutumu ve sürekli olarak etrafını kolaçan etmesine rağmen görüntülendi. Sason ise güneşin tadını çıkardı.

Kaynak: Hürriyet

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Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde - Haberler Magazin
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