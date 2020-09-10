Bülent Arınç kimdir? Bülent Arınç nereli, kaç yaşında? Bülent Arınç görevi nedir? Avukat olan Bülent Arınç, 2009-2015 yılları arasında 61. Türkiye Hükûmeti'nde ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Peki, Bülent Arınç aslen nereli?

Bülent Arınç, 2002-2007 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da yaptı. Ancak ilk kez 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi Manisa milletvekili olarak meclise girmişti.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Bülent Arınç hayatı, biyografisi ve ailesi...

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Arınç, aslen Manisalı'dır. 25 Mayıs 1948 tarihinde Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç ile Sevdiye Arınç'ın dördüncü çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken babasını kaybetti. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamlamasının ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun süre Manisa'da serbest avukatlık yaptı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenen Arınç, genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.13 Ekim 1985'te Refah Partisi'nin İzmir'de düzenlediği Refah Gecesi'nde yapılan konuşmalar nedeniyle daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Arınç'a, yargılama sonunda 2 yıl hapis cezası verildi ancak Yargıtay hapis cezasını iptal etti.

REFAH PARTİSİ'NDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Arınç, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı olsa da yine başarısız oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve ilk defa milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu´nda çalıştı. 1999 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti.

TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Arınç, 2007 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine revizyonunda Türkiye başbakan yardımcılığı makamın getirildi. Hükûmet sözcülüğü görevini de üstlenen Arınç, 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti'nin seçimi kazanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde de görevine devam etti.

Bülent Arınç, Kızıl Elma Devlet Ödülü2n layık görüldü. Başarılı siyaset adamı Münevver Arınç ile evlidir ve 2'si erkek 3 çocuk babasıdır. Oğullarından Mehmet Fatih Arınç 1997 yılında geçirdiği trafik kazasında 16 yaşında yaşamını yitirdi.