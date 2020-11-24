Bülent Arınç istifa mı etti? Bülent Arınç neden istifa etti, görevi neydi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç geçen gün katıldığı bir programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine gündemde tepkilere neden oldu. Peki, Bülent Arınç ne dedi? Bülent Arınç istifa etti mi? Bülent Arınç neden istifa etti? Bülent Arınç'ın istifası kabul edildi mi?

Avukat olan Bülent Arınç, 2009-2015 yılları arasında 61. Türkiye Hükûmeti'nde ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Peki, Bülent Arınç'ın son görevi neydi? İstifa mı etti?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç geçen gün katıldığı bir programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Arınç'ın bu açıklamaları başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmişti.

BÜLENT ARINÇ İSTİFA MI ETTİ?

Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaları sert bulan Arınç kendisiyle görüşeceğini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini duyurdu.

Arınç tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

Konuşmam ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, "isimler üzerinden tartışamayalım" diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçınılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim."

BÜLENT ARINÇ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tepki toplayan Bülent Arınç, istifa ettiğini belirtti. Bülent Arınç'ın istifasına sebep olan sözleri ise şu şekilde:

Koronavirüs salgını döneminde Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyen ve herkese okuması için tavsiye eden Arınç, konu hakkında yargıç ve mahkemeleri özgürlükçü düşünmeye çağırdı.

Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum.Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama kürtler ve kürtlerin yaşadığı travmama üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de kürtlerdin. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.

"OSMAN KAVALA TAHLİYE EDİLMELİ"

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in, "Sizce ülkede özgürlük var mı?" sorusu üzerine Bülent Arınç, hukukta yapılan yanlışları sıralayarak bir an önce giderilmesi gereken aksaklıkları söyledi. Bu çözümsüzlüklerin başında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

BÜLENT ARINÇ'IN GÖREVİ NEYDİ?

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 24.11.2020 tarihinde istifa etmiştir.