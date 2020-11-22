Bülent Arınç'ın görevi nedir? Bülent Arınç ne dedi, sözleri neden tartışma yarattı?
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Bülent Arınç'ın görevi nedir? Bülent Arınç ne dedi, sözleri neden tartışma yarattı?

22.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:36
Bülent Arınç'ın görevi nedir? Bülent Arınç ne dedi, sözleri neden tartışma yarattı?

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bülent Arınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Bülent Arınç'ın görevi nedir? Bülent Arınç ne dedi, sözleri neden tartışma yarattı?

Avukat olan Bülent Arınç, 2009-2015 yılları arasında 61. Türkiye Hükûmeti'nde ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Peki, Bülent Arınç aslen nereli?

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Arınç, aslen Manisalı'dır. 25 Mayıs 1948 tarihinde Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç ile Sevdiye Arınç'ın dördüncü çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken babasını kaybetti. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamlamasının ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun süre Manisa'da serbest avukatlık yaptı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenen Arınç, genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.13 Ekim 1985'te Refah Partisi'nin İzmir'de düzenlediği Refah Gecesi'nde yapılan konuşmalar nedeniyle daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Arınç'a, yargılama sonunda 2 yıl hapis cezası verildi ancak Yargıtay hapis cezasını iptal etti.

Arınç, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı olsa da yine başarısız oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve ilk defa milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu´nda çalıştı. 1999 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti.

BÜLENT ARINÇ'IN GÖREVİ NEDİR?

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

BÜLENT ARINÇ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle tartışma yarattı ve gündeme oturdu.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

"DEVRAN'I BEN OKUDUM SİZ DE OKUYUN"

Koronavirüs salgını döneminde Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyen ve herkese okuması için tavsiye eden Arınç, konu hakkında yargıç ve mahkemeleri özgürlükçü düşünmeye çağırdı.

Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum.Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama kürtler ve kürtlerin yaşadığı travmama üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de kürtlerdin. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.

"OSMAN KAVALA TAHLİYE EDİLMELİ"

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in, "Sizce ülkede özgürlük var mı?" sorusu üzerine Bülent Arınç, hukukta yapılan yanlışları sıralayarak bir an önce giderilmesi gereken aksaklıkları söyledi. Bu çözümsüzlüklerin başında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

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