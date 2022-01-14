Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp beraat etmişti. Beraat kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından da oyçokluğuyla onanmıştı. Yeter'in beraat kararına itiraz edildi.

İstinaf savcısı ve Ekrem Yeter'in avukatı Selçuk Nuray, Yeter'in "mahkum" olması talebiyle dosyaya itiraz etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi.

HESAP HAREKETLERİ VE TELEFON KAYITLARI DELİL GÖSTERİLDİ

Habertürk yazarı Yasemin Güneri de söz konusu itirazı gündeme getirerek, dikkat çeken ifadeler kullandı. Güneri, İstinaf Cumhuriyet Savcısının beraat kararına itiraz ettiğini belirterek, "Savcı, itiraz dilekçesinde Ekrem Yeter'in örgüt üyesi olarak kabul edilmesi için gerekli delillerin mevcut olduğunu, Bank Asya hesap hareketlerinin, örgütün tepe yöneticileriyle yaptığı telefon görüşmelerinin sayısının örgüt üyeliğinden mahkum olmasını gerektirecek nitelikte olduğu halde 'beraat' hükmü kurulmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

"KARAR, ARINÇ'IN KİMLİĞİNDEN DOLAYI HIRS DUYGUSU İLE ALINIYOR"

Güneri'nin köşesine taşıdığı yazı şu şekilde devam ediyor:

Yeter'in avukatı Selçuk Nuray ise Yargıtay'a gönderdiği itiraz dilekçesinde, "Bu kararın hukuki neden ve saiklerle tartışılması yerine müvekkilin kayınpederi olan sayın Bülent Arınç'ın siyasi kimliğinden dolayı çoğu siyasi hırs ve intikam duygusu ile yapıldığına şahit olduğumuz, kamuoyunu yanlış yönlendirici nitelikteki beyan ve ifadeler; kararın sosyal ve görsel medyada siyaseten linçe yönelik tartışılmasından dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi.

Avukat Nuray, temyiz başvurusunda; Ekrem Yeter'in yaptığı görüşmelerin hiçbirinin örgütsel faaliyet olmadığı ve mesleki anlamda görüşmeler olduğunu iddia etti. Müvekkilinin FETÖ üyelerinin gizli haberleşme maksadıyla kullandığı kriptolu Bylock programını da kullanmadığını belirten Nuray, "Hakkında sırf kayınpederi, sayın Bülent Arınç nedeniyle kıyametler koparılan, basında linç edilen müvekkilim de Bylock dahi olmaması, koparılan kıyametler karşısında ne kadar manidardır" görüşünü savundu.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA TEK TEK ANLATILDI

Örgüte sempati duymanın, örgütün amaçlarını ve ideolojisini benimsemenin, örgütün yayınlarını okumanın ve örgüt liderine saygı duymanın örgüt üyeliği için yeterli olmadığını da belirten Nuray, temyiz başvurusunda şunları yazdı: "Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri islemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç islemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin 'suç islemek amacı' olması aranır. Örgüte yardım suçunda manevi unsurun oluşması için genel kasıt yeterli değildir. Özel kasıt ile islenen bir suçtur. örgüt üyelerine yapılan yardımın da örgüte yapılmış gibi kabul edilmekle birlikte örgüt üyesinin mensup olduğu örgütün bilinmesi ve bu yardımın da insani mülahazalarla değil örgütün amaçlarını gerçekleştirme gayesiyle yapılması gerekir."

SON KARARI YARGITAY VERECEK

Hem İstinaf Cumhuriyet Savcısı'nın hem de Ekrem Yeter'in avukatının itiraz ettiği "beraat" kararına ilişkin son sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay da "beraat" kararını onarsa, pek çok FETÖ sanığının tahliye edilmesi ve beraat etmesi gündeme gelecek. Çünkü, Yeter'in yargılamasında yer alan delillerle pek çok kişi FETÖ üyeliğinden mahkum olmuştu.

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