Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Joe Biden'ın ABD Başkanı olması durumunda Türkiye - ABD ilişkilerinin bugünküne göre çok daha iyi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç Kanal 42 televizyonunda yayınlanan 'Sümen Altı' adlı programın konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Arınç, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili de fikirlerini aktardı.

"BİDEN 270'İ SAĞLAMIŞ DURUMDA"

Sonuçlar henüz resmileşmese de seçimi kazanacak tarafın Joe Biden olduğunu belirten Arınç, "Amerikan seçimlerinde ikinci seçmenler var. Seçici kurulun yani delege sayısının önemi var. ABD'de 270'i bulan kazanıyor. Biden, bunu sağlamış durumda" dedi.

"TRUMP RÜYASI BİTTİ"

Trump'tan ümidini kestiğini belirten Arınç, "Ben, çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Trump dönemi Amerika için kapandı. Bana ABD seçimini soruyorlardı. Ben de bu soruyu bana soranlara 'Türkiye'de yaşayan bir vatandaşım, Amerika'da yaşayan bir seçmen değilim' diyordum. İsim konusunda ısrar ettiler. Ben de 'İki şerle karşılaşıldığı zaman siz ehven olanı yani biraz daha az şer olanı tercih edin' gibi bir yorumda bulundum. Hayatımızda bu sözü çok uyguladığımız zamanlar oldu. Benim tercihim Biden oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ BUGÜNKÜNDEN DAHA İYİ OLACAK"

Kendisinin başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Biden'ın da Obama'nın yardımcısı olduğunu hatırlatan Arınç, "Geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu. Yani bundan sonra Türkiye ve ABD ilişkileri nasıl olur derseniz ben de bugünkünden kötü olmaz derim. Bundan sonrası bugünkünden mutlaka daha iyi olacak" dedi.

"BİZİM DIŞ POLİTİKAMIZIN DA ABD İLE UYUMLU OLMASI GEREKİR"

Arınç açıklamalarının devamında, "Çünkü ABD ile Türkiye'nin ilişkileri her zaman stratejik olmuştur. Bu ilişkilerin iyi olması da sadece ABD'ye bağlı değildir. Bizim dış politikamızın da ABD ile uyumlu olması gerekir. Bu uyum sağlanabilirse Biden'in ABD'nin başına gelmesi Türkiye için bir şans olabilir. Biden ile ilişkilerin ben Türkiye'nin çok daha fazla lehine olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.