Bulduğu yavru karacayı biberonla besleyip, ekiplere teslim etti
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Bulduğu yavru karacayı biberonla besleyip, ekiplere teslim etti

Bulduğu yavru karacayı biberonla besleyip, ekiplere teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde terk edilmiş bir karaca bulan vatandaş, yavru hayvanı biberonla besleyip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde terk edilmiş bir karaca bulan vatandaş, yavru hayvanı biberonla besleyip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Fatsa ilçesi Palazlı Mahallesi'nde Ali Temel Demirbaş isimli vatandaş, fındık bahçesinde yavru bir karaca buldu. Annesinin karacayı terk ettiğini anlayan Demirbaş sevimli yavruyu biberon yardımıyla elleri ile besledi. Karacaya biberonla süt içiren Demirbaş, ardından da Palazlı Mahalle Muhtarı Mustafa Demirbaş ile Ordu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Yetkililer mahalleye gelerek, yavru karacayı teslim aldı.

Karacayı bulan Ali Temel Demirbaş, yavruyu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Karaca çok sevimli bir canlı. Onu çok sevdim ama onun yeri doğa. Onun için yetkililere vermek istedik" dedi. - ORDU

Bulduğu yavru karacayı biberonla besleyip, ekiplere teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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