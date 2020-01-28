Bulduğu 400 bin TL'yi sahibine teslim etti

28.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:05

Dönerci dükkanında unutulan ve içerisinde 400 bin lira değerinde para ile altın olduğu belirlenen çanta Bulgaristan uyruklu sahibine kısa sürede teslim etti. İşletme sahibi çantayı teslim ettikten sonra Bulgaristan uyruklu çiftin boynuna sarıldığını veçok mutlu olduklarını belirtti.

DURUMU FARK EDİNCE EMNİYETE BAŞVURDU

Edirne'de dönerci dükkanı işleten Emrah Durmaz, yemek yedikten sonra ayrılan bir müşterisinin çantasını unuttuğunu fark edince durumu Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Dükkana gelen polis ekipleri çantada yaptıkları incelemede içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunduğunu belirledi. Ardından çantanın sahibine ulaşan ekipler, Bulgaristan uyruklu çifte çantalarını yemek yedikleri dönercide unuttuklarını söyleyerek Edirne'ye gelmelerini istedi. Edirne'ye gelen Bulgaristan uyruklu çifte çantası polis gözetiminde işletme sahibi Durmaz tarafından teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KONTROL EDİLDİ

Çantayı teslim edince Bulgaristan uyruklu çiftin boynuna sarıldığını söyleyen Durmaz, çiftin çok mutlu olduğunu da belirtti.

Öte yandan ailenin çantayla birlikte dönerci dükkanına girdiği ve içeriden de çantasız çıktığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA