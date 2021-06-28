Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Acıkara - Haberler | Yerel

Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor Denizli'nin Buldan ilçesinde 6 yıl önce lavanta eken Erkan Bozkaya, lavantaların hem ekonomik değerinin yüksek olduğunu hem de arıcılık için önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde 6 yıl önce lavanta eken Erkan Bozkaya, lavantaların hem ekonomik değerinin yüksek olduğunu hem de arıcılık için önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Buldan Sarımahmutlu Mahallesi'nde Erkan Bozkaya, 6 yıl önce 30 dönüm araziye lavanta ekti. 6 yıldır lavanta üretimi yapan Bozkaya, bölgenin lavanta için elverişli olduğunu ayrıca lavantanın çok fazla bakıma ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Buldan'ın lavanta üretiminde söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirten Bozkaya, "Yaptığım araştırmalar neticesinde bölgemizin yapısının lavanta üretimine uygun olduğunu öğrendim. Dikimlerini yaptım. Lavanta çok büyük emek ve bakım istemiyor. Kuraklığa dayanıklı bir bitki. Ayrıca budamalarını iyi yapılmasıyla çok uzun yıllar ürün veriyor. Temmuz sonunda hasat yapılıyor. Ekonomik değeri diğer ürünlere göre çok iyi. İyi ürün elde edildiğinde ekonomik olarak ciddi gelir getiriyor. Lavanta arıcılıkta da çok önemli. Ben arazisi olan herkese lavanta dikmesini tavsiye ediyorum" dedi.

"Birçok sektörde olduğu gibi arıcılıkta da aranan bir bitkidir"

Lavanta bitkisinden elde edilen balın kalitesinin ve ekonomik getirisinin çok yüksek olduğunu belirten bal üreticisi Hakan Aytekin'de "Lavanta bitkisi çiçek, kozmetik, ilaç, temizlik sektöründe olduğu gibi arıcılıkta da aranan bir bitkidir. Bu nedenle biz arıcılar olarak sektörün Buldan'da daha fazla gelişmesi için lavanta yetiştiriciliğini çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın boş arazilerinde lavanta yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Kuraklığa dayanaklı olması nedeniyle kıraç bölgelerde dahi üretimi yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor
Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor
Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor
Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Acıkara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Halit Ergenç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:43:24. #1.14#

title