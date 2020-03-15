Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi
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Doğanköy, Denizli, Buldan, Güncel

Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi

Denizli'de Buldan ilçesinde 15 Mart ta yapılması planlanan ve hazırlıkları tamamlan deve güreşi müsabakaları korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

15.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:20
Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi

Denizli'de Buldan ilçesinde 15 Mart ta yapılması planlanan ve hazırlıkları tamamlan deve güreşi müsabakaları korona virüsü nedeniyle iptal edildi.


Her yıl Buldan ilçesi Doğanköy Arenada geleneksel olarak yapılan deve güreşleri müsabakası dünyayı etkisini gösteren korona virüsü nedeniyle iptal edildi. Deve güreşi camiası tarafından en iddialı güreşlerden biri olarak bilinen ve bu yıl gelirleri Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine cihaz alımında kullanılacak olan müsabakalar virüse karşı alınan önlemler kapsamında iptal edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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