Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı
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Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı

05.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:14
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı

Giresun'un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar, yaşadığı sitenin otoparkında uğradığı saldırıdan silahını kullanarak kurtuldu. Saldırganlardan birisi yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.

Yaşadığı saldırı anlarını anlatan Belediye Başkanı Recep Yakar, "Eşim ve çocuklarımla beraber dışardan eve dönüyordum. Aracı park etmek için sitenin otoparkına girdim. Eşim ve henüz 5 yaşındaki çocuğum araçtan inip asansöre bindiği anda bende arkalarından yürüyordum. Bu sırada iki kişi arkadan bana yaklaşarak geldiler. Bana, 'Sen bizim ekmek yediğimiz çay ocağını zabıtalarınla kapattırdın, ekmeğimizle oynadın' diye tehdit ettiklerinde ben de 155'i aradım" dedi.

"YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Yakar, olayı anlatma şu sözlerle devam etti: "Bu sırada sinkaflı küfürler ederek üzerime yürüdüler bende ruhsatlı silahımı çekerek korkutmak ve kendimi korumak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken bir kurşun saldırganlardan birini ayağından yaralamış"

Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı

İLÇE HALKI BAŞKAN'IN EVİNE AKIN ETTİ

Olay sonrası yaralanan A. Kuru Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Belediye Başkanı Recep Yakar'ın evine ise ilçe halkı geçmiş olsun ziyareti için akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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