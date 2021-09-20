Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ile Argeş Vilayet Müzesi iş birliği protokolü imzaladı - Haberler
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Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ile Argeş Vilayet Müzesi iş birliği protokolü imzaladı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ile Argeş Vilayet Müzesi iş birliği protokolü imzaladı

Romanya'daki Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Argeş Vilayet Müzesi, karşılıklı olarak çeşitli alanlarda iş birliğini hedefleyen protokolü imzaladı.

Romanya'daki Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Argeş Vilayet Müzesi, karşılıklı olarak çeşitli alanlarda iş birliğini hedefleyen protokolü imzaladı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, müze çalışanlarına Türkçe öğretiminden ortak faaliyetler yürütmeye kadar birçok konuyu kapsayan protokole Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız ile Müze Müdürü Cornel Popescu imza attı.

İş birliğine ilişkin değerlendirme yapan Popescu, "Dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösteren büyük bir kurumla iş birliği yapmaktan onur duyuyorum. İki ülke arasında kurulmuş olan dostluğun kültürel alanda daha sıkı bir şekilde gelişeceğinden eminim. YEE'nin düzenleyeceği ve bizimle iş birliği içinde olacağı bütün çalışmaları imkanlar ölçüsünde destekleyeceğiz." dedi.

Yıldız da iki ülkenin coğrafi ve kültürel olarak yakın olduğunu belirterek, "İmzaladığımız protokol kağıt üzerinde kalmayacak, hemen önümüzdeki aydan itibaren isteyen bütün müze çalışanlarına Türkçe öğrenim desteği vereceğiz. Düzenlenecek ortak faaliyetlerin organizasyonunda birbirimize destek olacağız. Ayrıca YEE kursiyerleri artık Argeş Müzesine ücretsiz de girebilecekler." diye konuştu.

Protokol kapsamında müze çalışanlarına yönelik Türkçe derslerinin verilmesi, ortak faaliyetlerin organizasyonu, iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi, Türkçe öğretimin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç duyulan bütün alanlarda kurumların birbirine gereken desteği vermesi hedefleniyor.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ile Argeş Vilayet Müzesi iş birliği protokolü imzaladı

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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