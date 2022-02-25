Bükreş Dokuzlusu liderleri Varşova'da bir araya geldi

Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ev sahipliğindeki olağanüstü toplantıya, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Slovakya Devlet Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Duda, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'dan gelen savaş görüntülerinden yalnızca bir ülke sorumludur, Putin'in Rusya'sı." ifadesini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırganlığının yanına kalmayacağını belirterek, "Putin'i durdurmalıyız, Rusya ve Belarus için yaptırım kararı alınmalı." dedi.

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise gelecekte Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi. Nauseda, "Ukrayna'daki trajik duruma karşı NATO, AB ve Avrupa Parlamentosu'nun eylemleri birlik içinde. Rusya'ya yaptırımlar getirildi. Bu sefer çok ciddi olduğumuzu gösterecek bir yaptırım paketi uygulayacağız." diye konuştu.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.