Buket Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükleri hakkında konuştu
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, aylardır parmağından hiç çıkarmadığı büyük yüzüklerinin sırrını anlattı. Yüzükleri olmadan yayına çıkmadığını söyleyen Aydın, yüzüğü evde unuttuğunda köprüden bile geri döndüğünü söyledi.
Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Kendisinden bahseden Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükler hakkında da ilk kez konuştu.
"YÜZÜKLERİ EVDE UNUTTUĞUMDA GERİ DÖNÜYORUM"
Ana haberi sunarken tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çektiği kadar taktığı takılarla da gündeme gelen Buket Aydın, canlı yayında büyük yüzüklerinin sırrını anlattı. Her gün taktığı 2 adet büyük yüzüğü parmağından çıkamayan Aydın, konu hakkında şunları söyledi: "Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım. Oradaki takılar falan hep güzel bir dönemmiş. Bu yüzükler de Osmanlı'ya olan hayranlığımdan geliyor. Ben bu yüzüğü takmadan hiçbir yere gitmiyorum. Evde unuttuğumda geri dönüyorum. Kaç defa yoldan döndüğümü bilmiyorum hatta köprüden bile geri dönmüştüm.
"İNANCIM KUVVETLİDİR"
İnancım kuvvetlidir. Bir yüzüğün bana çok uğur getireceğine çok inanmıyorum. Yüzüğü çok seviyorum ve bütünleştik. Takmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Haberde bunlar bile fazla. Ben biraz alışılmışın dışına çıktım o yüzden herkes yüzüklere taktı ve soruyor. Herkes takip ediyor birkaç gün sola taktığım yüzüğü takmamıştım taşı düştüğü için 'Neden takmadınız?' diye soruyorlar."
Haber Videosu: Buket Aydın, parmağından hiç çıkamadığı yüzükleri hakkında konuştu
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inancı kuvvetli olan yüzüğün uğur getireceğine inanırmı beha şamanist falansan doğru :)))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok çirkin bi saç şekli var aynı oyuncak bebeklerin saçları gibi bi garipCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BANANE , BİZE NE, BİZLERE NECevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yüzüklerin efendisi :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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maalesef inanç yüzük takmakla olmuyorCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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O yüzüklerin tanesi kaç yüzbin dolar biliyor musunuz? Peki bir spiker maaşıyla o yüzükler nasıl alınır? Maliye bu kadın ne kadar vergi veriyormuş araştırmış mı?Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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Bilmiyorum . Söyler misin kaç para ABDÜRREZZAK DAYI ?2 1 Yayından Kaldır
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Bence de aynen.2 Yayından Kaldır
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Aynen. :))2 Yayından Kaldır
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Sevmem,takipte etmem. :((Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır