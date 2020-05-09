Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
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Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
09.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:12

Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu. Aydın, açıklamasında "Yeni sezonda süpriz bir projede buluncaya dek hoşçakalın" dedi.

Demirören Medya Grubu'nda süpriz bir ayrılık yaşandı. Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

"HABER VERMEK NEFES ALMAK KADAR KIYMETLİ"

Aydın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymaktan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli.

"PANDEMİ SÜRECİ HAYATIMI GÖZDEN GEÇİRME ŞANSI VERDİ"

Bu yaklaşımımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz.

"GÖREVLERİMDEN İSTİFA EDEREK AYRILIYORUM"

Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum.

NELSON MANDELA'DAN ALINTI YAPTI

Nelson Mandela der ki, 'Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' Aşılacak tepelerin, gidilecek yolların heyecanıyla, Demirören Medya Grubu'nun en büyük ve en değerli halkası olan siz izleyicilerimle yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek sevgiyle ve sağlıkla kalınız."

DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Demirören Medya'da Buket Aydın krizi yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni CNN Türk spikeri Semiha Şahin sunmuş Aydın daha sonra ekrana çıkmaya devam etmişti.

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
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