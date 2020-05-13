Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
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Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı

Geçtiğimiz günlerde Kanal D Ana Haber'deki görevinden "Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek istifa eden Buket Aydın, 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan bir günde boşandı.

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
13.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:45

"Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, bugün de yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan boşandı.

Uçankuş'un haberine göre; geçtiğimiz haftasonu da Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı. Son derece sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

1 GÜNDE BOŞANDILAR

Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.Taraflar Yargıtay'a başvurma talebinde bulunmayacaklarını ibraz etmeleri nedeniyle boşanmada bir günde kesinleşmiş oldu.

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı

İSİTFA AÇIKLAMASINDA "DURUP, DİNLENİP YENİ BİR YOLA ÇIKMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Ünlü sunucu Buket Aydın da Kanal D'den ayrılırken yaptığı açıklamada "Yepyeni bir hayata" başlayacağının sinyallerini vermişti. Aydın, istifa açıklamasında "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum." demişti.

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Haber Yorumları (6)
MELEK: Ha şu mesele
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ŞAZİMENT: İnsanın zaman zaman hayatını sorgulaması, artılarını eksilerini değerlendirmesi gerekiyor. Zaman öyle bir kavram ki avuçlarımızdan akıp gidiyor. Ve bunun telafisi de yok. Eğer bir labirentdeyseniz ışığa uzanmak için o ortamı derhal terketmeniz lazım. . . . . . . . .
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SAYNUR DENİZZZ: Kadınin estetiksiz biryani yok eski halleri ayyy
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