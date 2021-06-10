Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!

Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Buket Aydın ile iş insanı Emir Sarıgül'ün evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Buket Aydın, basına yansıyan evlilik haberine ateş püskürdü. İşte detaylar...

Evlilik haberini yalanlayan Buket Aydın, "Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber! Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile 'Bu akşam düğün var' dersiniz?

Konu başkaları olunca teyit etmeden haber yazmayan siz ben olunca bir telefon açamıyor musunuz? Ayıp bu!" diyerek isyan etti.

İşte Buket Aydın'ın Instagram'dan yaptığı o paylaşım:

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20: 00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır.

2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur.

11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!

Kaynak: Snob Magazin

Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı
Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı
Öykü Çelik ve İsmail Berhan cephesinde flaş gelişme!
Öykü Çelik ve İsmail Berhan cephesinde flaş gelişme!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 12:27:11. #1.13#

title