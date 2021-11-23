Bugünkü genel koronavirüs tablosu! 23 Kasım 2021 covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
Vatandaşlar 23 Kasım Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 23 Kasım Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Kasım korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye genel korona tablosu! Günlük korona tablosu! Bugünkü korona tablosu!
23 Kasım Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Kasım Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 23 Kasım Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
23 Kasım tarihli koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
23 Kasım Salı günü vaka sayısı açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.
23 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.
23 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı
23 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.
22 Kasım verileri açıklandı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 22 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195'ten 193'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olurken, toplam 361 bin 5 PCR testi yapıldı.
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