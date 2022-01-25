Bugüne kadarki görüntüleri unutun! Van'da resmen tarihe geçen kar manzarası

Türkiye, bugünlerde tarihte eşine az rastlanan günler yaşıyor. Hem soğuk hava dalgası hem de aşırı kar yağışı nedeniyle birçok ilimizde okullar tatil edilirken, İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşananlar hafızalara kazındı.

EKSİ 11 DERECEYE KADAR ÖLÇÜLDÜ

Van'da önceki günlerde eksi 11 derecelere kadar inen hava durumuyla birlikte kar yağışı da etkisini iyice hissettirdi. Günlerdir devam eden kar yağışı sonrası ortaya çıkan tablo ürküttü.

KAR KALINLIĞI, KEPÇELERİN BOYUNU KATBEKAT AŞTI

Van ilinin güney batısında yer alan ve rakımı 1.870 metreye kadar çıkan Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı,yol açma çalışması yapmak için ilçeye gelen kepçelerin boyunu bile katbekat aştı.

HAYAT FELÇ OLMUŞTU

Van'da geçtiğimiz günlerde kar kalınlığı, kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aşmıştı. 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamamıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu trafiğe kapatılırken,. yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılmıştı.

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