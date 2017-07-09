"Bugün Vatana Sahip Çıkmazsak, Yarın Sahip Çıkacak Vatan Bulamayız"

BEYKOZ Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıl dönümü için etkinlik düzenlendi. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyorlar" etkinliğinde 15 Temmuz şehitleri ve Türk milletinin destansı direnişi anıldı.



15 Temmuz'un kahraman gazileri Rukiye Dağ, Yasin Çetin Kaya ve Yusuf Özgün darbe gecesi yaşadıklarını Beykoz Meydanı'nda anlattı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan gecenin moderatörlüğünü Sakarya Fırat dizisi oyuncusu İsmail Hakkı üstlenirken, etkinliğe "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında dereceye giren kum sanatçısı Veysel Çelikdemir kum sanatıyla 15 Temmuz gecesini anlattı.



"GÜCÜMÜZ, ELİMİZDEKİ TÜRK BAYRAĞI, DİLİMİZDEKİ TEKBİRDİ"



Bugün Türkiye'ye sahip çıkılmazsa yarın sahip çıkılacak vatan bulunamayacağını söyleyen ellerinden ve ayaklarından yaralanarak gazi olan Yusuf Özgün, "O gece istiklalimiz, istikbalimiz ve namusumuz işgal altındayken bankamatiklere ve marketlere koşanlar utanmadılar ama biz vatanımız için şahadet şerbeti içememenin acısını yaşıyoruz" dedi.



Gücünün elindeki Türk Bayrağı, dilindeki tekbir ve kalbindeki iman olduğunu sözlerine ekleyen gazi Özgün, "Yıllar önce atalarımız düşmanlarımızı Çanakkale Boğazı'nda boğduysa, biz de millet olarak boğaz köprüsünde düşmanları def ettik. Arkadaşlarım bana hastaneye gitmemi söyledi. 'Vatan işgal altındayken ne hastanesi' dedim. O gece Allah kalbimizden korkuyu almıştı" şeklinde konuştu.



"15 TEMMUZ BENDEN ÇOCUĞUMUN BABASINI ALDI"



15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, helikopterlerin üzerlerine ateş açması sonucu gazi olduğunu kaydeden Rukiye Dağ, "Ülkeleri ve şehirleri gezerek 15 Temmuz gecesini anlatıyoruz. Çünkü bir daha darbeye karşı uyanık olsunlar ve biz darbeleri görmeyelim diye. O gece, oğlumun babasını ve evimizin direğini aldı benden. Masanın dört ayağı vardır. Bizim ayaklarımızdan biri gitti. Gözümüzün önünde hunharca eşimizi katletseler de bizi darbeyle yıkamazlar" ifadelerini kullandı.



"MEYDANA ÇAĞIRDIĞIM İKİ ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU"



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanktan fırlayan şarapnel parçalarıyla gazi olan Yasin Çetin Kaya, ailesiyle çok derin bir ilişkisi olduğunu, annesiyle son kez konuşamayacağı için üzüldüğünü ve kendisinin çağrısıyla meydana çıkan iki arkadaşının şehit olduğunu söyledi.



"İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" programına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, İstanbul Milletvekili Hasan Sert katıldı. Programda konuşma yapan Sert, "Güçlü Türkiye'nin oluşması için hepimiz her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız" diye konuşurken, Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek ise, "Bu zamana kadar çok şehit vermiştik ama en ağırı 15 Temmuz şehitleri oldu. Yürekten yaralandık. İçten ve dıştan gelen düşmanlara bu millet yüz vermez. Milletimiz düşmanların karşısında dim dik ayakta durur" ifadelerini kullandı. - İstanbul