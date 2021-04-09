Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 9 Nisan Cuma 2021 Şaban'ın kaçıncı günü? Şaban ayı takvimi!

Mübarek 3 ayların ikincisi Şaban ayıdır. Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi çok merak ediliyor. Şaban ayı 14 Mart Pazar günü itibariyle başladı. Peki, Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi tarihlere denk geliyor? Şaban ayının hangi günü ayın kaçına denk gelir? Bugün Şaban'ın kaçıncı günü ve gecesi? 9 Nisan Şaban ayının kaçıncı günü? Tüm Şaban Ayı takvimi haberimizde!