Bugün nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla bugün mü, bu gün mü? Bugün ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "bugün". Peki, bu gün nasıl yazılır? TDK'ya göre bugün mü, bu gün mü yazılır?

Bugün kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, bugün TDK'ya göre nasıl yazılır? Bu gün nasıl yazılır? Bu gün mü, bu gün mi? TDK'ya göre bugün kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BUGÜN NASIL YAZILIR? Bu gün: Yanlış Bugün: Doğru BUGÜN İLE ÖRNEK CÜMLELER bugün 1. isim İçinde bulunulan gün: "Yarın bugünden o kadar da farklı olmayacak." - Elif Şafak 2. isim İçinde bulunulan çağ, zaman: "Masalların yıllarca uzakları gösteren büyülü aynasına bugünün çocukları dudak bükerler." - Nazım Hikmet 3. zarf İçinde bulunulan gün içinde: "Dün hastanedeydik, bugün işimizin başındayız." - Ahmet Ümit