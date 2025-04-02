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Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan kargolar açık mı?

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan kargolar açık mı?
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2 Nisan kargolar açık mı sorusu, bayram sonrası birçok vatandaşın aklındaki en önemli konulardan biri haline geldi. Kargo şirketlerinden gönderi bekleyen veya gönderim yapmayı düşünen kişiler, 2 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle Ramazan Bayramı tatilinin ardından kargo hizmetlerinin durumu merak konusu oldu.

2 Nisan kargolar açık mı sorusu, hem bireysel hem de ticari gönderiler açısından büyük önem taşıyor. Yurtiçi, Aras, MNG ve PTT Kargo gibi büyük firmaların çalışma saatleri, kullanıcıların planlarını yapabilmesi için dikkatle takip ediliyor. Bayram tatilinin ardından "2 Nisan kargolar açık mı?" sorusuna net bir yanıt arayanlar için detayları derledik. Peki, 2 Nisan kargolar açık mı ve hangi firmalar bugün hizmet veriyor?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla kargo şirketleri yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Nisan kargolar açık mı?

2 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2 Nisan kargolar açık mı sorusu, bayram tatili sonrası günlük hayatın normale dönmesiyle birlikte önemli bir konu haline geldi.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo, 2 Nisan'dan itibaren tüm birimlerinde hizmet vermeye devam edeceğini duyurmuştur.

ARAS KARGO

Aras Kargo 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren şubelerinin saat 09.00'da açılacağını ve çağrı merkezinin 08.30'dan itibaren hizmet vereceğini açıklamıştır.

MNG KARGO

Mng Kargo, bayram tatili süresince (30-31 Mart ve 1 Nisan) kapalı olduğunu belirtmiş ve 2 Nisan'da yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

PTT KARGO

PTT Kargo ise bayram tatili boyunca (30 Mart - 6 Nisan) kapalı olacak ve 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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