Bugün Cuma namazı camide kılınacak mı? Tam kapanmada 7 Mayıs Cuma namazı camilerde serbest mi?
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Bugün Cuma namazı camide kılınacak mı? Tam kapanmada 7 Mayıs Cuma namazı camilerde serbest mi?

Bugün Cuma namazı camide kılınacak mı? Tam kapanmada 7 Mayıs Cuma namazı camilerde serbest mi?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Artan vaka sayıları sebebiyle 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma yasağı getirildi. Peki, Bugün Cuma namazı camide kılınacak mı? Tam kapanmada 7 Mayıs Cuma namazı camilerde serbest mi?

Artan vaka sayıları sebebiyle 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma yasağı getirildi. Peki, Bugün Cuma namazı camide kılınacak mı? Tam kapanmada 7 Mayıs Cuma namazı camilerde serbest mi?

BUGÜN CUMA NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

CAMİLER BUGÜN AÇIK MI?

Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah. "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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