Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?

Eda Ece ile birlikte olan başarılı basketbolcu Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?