Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?
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Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?

16.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:45
Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?

Eda Ece ile birlikte olan başarılı basketbolcu Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?

Türkiye Millî Basketbol Takımında yer alan Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer boy ve kilosu nedir? Buğrahan Tuncer ne iş yapmaktadır?

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

23 Mart 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Beşiktaş'ta başladı. 2011 U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Genç Milli Takım'da yer aldı A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı. Kariyeri boyunca İstanbul BBSK, Aliağa Gençlik Spor Kulübü, Mersin BŞB ve Eskişehir Basket gibi takımların formalarını da giyen Buğrahan Tuncer, 2018-2019 sezonundan beri Anadolu Efes'in sözleşmeli basketbolcusudur

BUĞRAHAN TUNCER BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,93

Kilo: 90

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