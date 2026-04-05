Haberler

Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz'la güreşti

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin tadını yaylada çıkarttı. Fatih Tekke, 'Tabutçu Ali' lakabı ile tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz ile karda güreşti.

Süper Lig'de Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek büyük bir moral depolayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, maçın stresini yaylada karın tadını çıkararak attı. Doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığıyla bilinen genç hoca, soluğu bembeyaz karlar altındaki yaylada aldı.

''TABUTÇU ALİ'' İLE GÜREŞ TUTTU

Keyifli anların yaşandığı yayla ziyaretine, Trabzon futbolunun renkli simalarından biri olan ve "Tabutçu Ali" lakabıyla tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz da eşlik etti. İkilinin karlar üzerindeki samimi şakalaşmaları kısa sürede yerini geleneksel bir kar güreşine bıraktı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Karların içinde dakikalarca güreşen Tekke ve Yılmaz’ın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Galatasaray galibiyetinin verdiği moralle oldukça neşeli olduğu gözlenen Fatih Tekke’nin bu görüntüleri, taraftarlar arasında da büyük beğeni topladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

Kabus gibi gece! Saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı