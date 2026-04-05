Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz'la güreşti

Süper Lig'de Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek büyük bir moral depolayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, maçın stresini yaylada karın tadını çıkararak attı. Doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığıyla bilinen genç hoca, soluğu bembeyaz karlar altındaki yaylada aldı.

''TABUTÇU ALİ'' İLE GÜREŞ TUTTU

Keyifli anların yaşandığı yayla ziyaretine, Trabzon futbolunun renkli simalarından biri olan ve "Tabutçu Ali" lakabıyla tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz da eşlik etti. İkilinin karlar üzerindeki samimi şakalaşmaları kısa sürede yerini geleneksel bir kar güreşine bıraktı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Karların içinde dakikalarca güreşen Tekke ve Yılmaz’ın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Galatasaray galibiyetinin verdiği moralle oldukça neşeli olduğu gözlenen Fatih Tekke’nin bu görüntüleri, taraftarlar arasında da büyük beğeni topladı.