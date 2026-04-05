Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi hastanede devam ederken kalp krizi geçiren Mircea Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve tedaviye yanıt vermemesi üzerine tekrar yoğun bakıma alındığı belirtildi.

  • Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı tesislerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
  • Lucescu, hastanede tedavi görürken kalp krizi geçirdi ve durumu kötüleşerek yoğun bakıma alındı.
  • Bükreş Üniversite Hastanesi, Lucescu'nun ciddi kalp ritim bozuklukları yaşadığını ve tedaviye yanıt vermediğini açıkladı.

Romanya Milli Takımı'nın tesislerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu, tedavisinin hastanede devam ettiği sırada kalp krizi geçirmişti. 80 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Rumen basınında yer alan habere göre; Tedavisi devam eden Mircea Lucescu'nun durumu kötüleşti ve tedaviye yanıt vermemesi üzerine tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. Bükreş Üniversite Hastanesi, tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma sevk edildiğini açıklayarak, ''Cumartesi akşamı, hasta ciddi kalp ritim bozuklukları yaşadı, bu durum kardiyoloji servisinin nöbet ekibi tarafından derhal tedavi edildi. Sonrasında ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti ve Anestezi ve Yoğun Bakım servisine nakledilmesi gerekti. Şu anda yeni bir gelişme yok.'' ifadeleri kullanıldı. 

Romanya Milli Takımı, Türkiye ile oynadığı play-off yarı final maçı sonrası Slovakya ile oynadıkları hazırlık maçının hazırlıklarına başlamış ancak Lucescu, son antrenman öncesindeki teknik toplantı sırasında fenalaşarak yere yığılmıştı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (4)

ŞÜKRÜ GÜZEN:

o da en yakın zamanda Rabbi'ne kavuşmuş olur inşallah

Aydin Ayaydin:

Allah sifa versin ne diyelim...

Güray Dilli:

Kalbi sağlam olmayan , öfke kontrolünü bilmeyen antrenör olmasın

JY ISBACK:

ALLAH ona iman nasip etsin ölmeden

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

