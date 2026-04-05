Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Erzurumspor FK'da caddeler bayram yerine dönmeye başladı. Binlerce Erzurumlu, formalarını giyip bayraklarını alarak caddelerde Süper Lig'e yaklaşmanın coşkusunu yaşadı.

  • Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda ilerledi.
  • Erzurumspor FK'nın galibiyeti, binlerce taraftarın Cumhuriyet Caddesi'nde bayraklarla kutlama yapmasına neden oldu.
  • Taraftarlar, şehirde 'Şampiyon Dadaş' ve 'Şampiyon Erzurumspor' tezahüratlarıyla kutlamalar düzenledi.

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan lider Erzurumspor FK'da caddeler bayram yerine dönmeye başladı.

FORMALARINI GİYİP BAYRAKLARINI ÇIKARTTILAR

Binlerce taraftar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'ne akın ederek şampiyonluk şarkıları eşliğinde kutlama yaptı. Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve Iğdırspor maçında aldığı galibiyetle Süper Lig kapısını önemli şekilde aralayan Erzurumspor FK'nın aldığı bu son kritik galibiyet, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı. Binlerce Erzurumlu, formalarını giyip bayraklarını alarak caddelerde zaferin coşkusunu yaşadı.

ŞEHİRDE ''ŞAMPİYON DADAŞ'' SESLERİ YANKILANDI

Cumhuriyet Caddesi'nde "Şampiyon Dadaş" sesleri şehir merkezindeki kutlamaların kalbi Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı oldu. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar klakson çalarak galibiyeti kutlarken, meşalelerle geceyi aydınlatan taraftarlar "Şampiyon Erzurumspor" tezahüratlarıyla yeri göğü inletti. Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan Dadaşın katıldığı gösterilerde, mavi-beyazlı renkler şehri adeta kuşattı. Sevinç gösterileri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sürdü.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları9yd4k2nz8b:

inşallah çıkamazsınız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

