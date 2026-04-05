Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 3'ü, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3’Ü HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Tamer A., Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral
Yorumlar (3)

Güray Dilli:

Üçü birden nasıl düşer ya

s9cqfp6q2p:

Allah yardımcımız olsun,burda kesin güvenlik önlemi eksikliği var,yoksa olamaz böyle birsey,lütfen devlet devreye geçsin artik bi gibi fabrikaları ve iş yerlerini sıkı şekilde denetlesinler yazık bu olanlara. LÜTFEN

Aycan Uçar:

Yeni türkiye ne güvenlik var nede insana değer

