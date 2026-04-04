Haberler

7 yıl sonra bir ilk! Hindistan'dan 'İran' kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik akışındaki aksaklıklar nedeniyle 7 yıl aradan sonra İran'dan ham petrol alımına yeniden başladı. Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, İran'dan petrol ithalatında herhangi bir ödeme engelinin de olmadığını duyurdu.

  • Hindistan, 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol almaya başladı.
  • Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatında ödeme konusunda herhangi bir engel bulunmuyor.
  • Hindistan, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlara tanıdığı muafiyetleri 2019'da yenilememesinin ardından İran'dan petrol alımını durdurmuştu.

Hindistan'ın, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasının etkisiyle 7 yıl aradan sonra yeniden İran'dan petrol aldığı bildirildi.

2019'DAN BU YANA BİR İLK

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin rafinerilerinin ham petrol ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan karşıladığı, bu kapsamda İran'dan da yeniden alım yapıldığı belirtildi. Açıklamada, İran'dan petrol ithalatında ödeme konusunda herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi. Hindistan'ın ham petrolü 40'tan fazla ülkeden temin ettiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin ticari değerlendirmelere göre farklı kaynak ve coğrafyalardan petrol tedarik etme esnekliğine sahip olduğu kaydedildi.

Hindistan, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlara tanıdığı muafiyetleri 2019'da yenilememesinin ardından bu ülkeden petrol alımını durdurmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SON GELİŞMELER

Hürmüz Boğazı'nın dünya enerji piyasasına yarattığı baskı 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran adına koz olmayı sürdürüyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı. İran yönetimi 25 Mart'ta, düşman olmayan ülkelerin boğazdan geçebileceklerini duyurmuştu. Çin, Hindistan ve Pakistan'a ait gemilerin buradan geçtiği biliniyor. İran'ın yalanlamasına karşın Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarıyla petrol fiyatları 25 Mart Çarşamba günü Asya piyasalarında sert düşüş gösterdi. Ancak yeni ay ile birlikte fiyatlarda tekrar artış yaşandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDüşünür:

Gtu yemedı bizdeki hr tolarn akrabalarının

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Hindistan alıp amerikaya avrupaua verecek inşallah gemilere izin vermezler

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Çin'den sonra Hindistan'da İran'dan petrol alıyorsa , Abd nin yerle bir ettik dediği tesisler çalışıyor demektir. Bir gelir kapısı daha açıldı ..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Baktılar petrol ellerinde kalıyor ucuz ucuz dağıtıyorlar herhalde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Tupler osssrukla dolmuyor tabi... ki; oturup tuplere 1.5milyari birden, doldursuar...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

