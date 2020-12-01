BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
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BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona

01.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:26

Arjantin'de geçen hafta hayatını kaybeden ülkenin sembol isimlerinden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayranları, Maradona'yı "tarihin en iyi futbolcusu" ve "Arjantin'in dünyadaki temsilcisi" olarak görüyor.

Arjantin'de geçen hafta hayatını kaybeden ülkenin sembol isimlerinden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayranları, Maradona'yı "tarihin en iyi futbolcusu" ve "Arjantin'in dünyadaki temsilcisi" olarak görüyor.

Maradona'yı anmak için yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımın stadı La Bombonera'ya gelen Maradona hayranları, AA muhabirinin, "Maradona deyince aklınıza ne geliyor?" ve "Maradona sizin için neden önemliydi?" sorularını yanıtladı.

Maradona'dan bahsederken duygulanan Adalberto, "Ölüm haberi geldiğinde inanamadım, tüylerim diken diken oldu. Başımdan aşağı soğuk su dökülmüş gibiydi. Diego, benim için önemli çünkü bana verebileceği her şeyi verdi. Bana (Dünya Kupası) 1986 sevincini yaşattı, İngilizlere attığı gol, Tanrının eli… benim için her şey Diego, o benim hayatım." ifadelerini kullandı.

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Adalberto, sevenlerinin onun için ağladığını belirterek "Diğer futbolcular kusura bakmasınlar ama Diego, en büyük futbolcudur, tarihin en büyük futbolcusu Maradona'dır. Huzur içinde yatsın." dedi.

Efsane futbolcunun ölümünü "çok büyük bir acı" olarak niteleyen Gabriel, "Benim için Maradona her şeydi. Futbolu seven her çocuk gibi ben de onun gibi oynamayı hayal ederdim ve onun ölümü, bize çok ağır bir darbe oldu." diye konuştu.

Gabriel, "Diego senin için neden önemliydi?" sorusuna, "Diego, Arjantin bayrağını bütün dünyaya taşıdı. 1982'deki savaştan sonra Diego'nun İngiltere'ye yaptığı inanılmaz bir şeydi. Şurası bir gerçek ki; Diego'yu tanımlamaya kelimeler yetmez." şeklinde cevap verdi.

"Sahada herkese karşı aynı şekilde oynadı"

Taksici Eduardo Velazquez, Maradona'yı "dünya tarihindeki en iyi oyuncu" olarak niteleyerek, şunları söyledi:

"Onu burada oynarken gördüm, Diego, takımı tek başına taşıyordu. Sakatlandığında 3 maç oynamadı ona rağmen takımını sırtlıyordu. Onun burada en iyi gollerini attığına şahit oldum. Mesela Boca Juniors, River Plate'i 3-2 yendiğinde, herkesin ağzı açık kalmıştı. Artık Diego gibisi yok, iyi kalpli biriydi.

Diego sadece benim değil, ulusal ve dünya futbolu için önemliydi. Kenar mahalleden çıktı ve sahada herkese karşı aynı şekilde oynadı. Maradona, etrafındakileri geliştiren biriydi."

Koyu bir Boca Juniors taraftarı olan Carlos da şu ifadeleri kullandı:

"Diego her şeydir, futboldur, Arjantin'dir, Boca Juniors formasıdır. Onun gidişi bizim için büyük bir kayıp. O, sahada bize verdiği her şey için önemliydi. Çünkü Arjantin, Maradona sayesinde dünyanın birçok yerinde tanınıyor. Bunun için çok uzağa gitmeye gerek yok, televizyonda ona edilen teşekkürlere bakın, Arjantin bayrağının olduğu ülkelere… Lübnan'da savaşın ortasında Arjantin bayrağı, Maradona'nın bayrağı var. Gerçekten o, sınırları aştı."

"Maradona herkesin sesi oldu"

Boca Juniors'ta futbol oynayan kızını antrenmana getiren Estefania, "Maradona, dünyanın en büyüğü ve bizim dünyadaki temsilcimizdi. Onu konuşmaya devam etmemiz, insanların onun için buraya gelmesi dikkatimizi çekiyor." dedi.

Estefania, Arjantin'in 1982'de İngiltere'ye karşı kaybettiği Falkland Savaşı'na işaret ederek, "1986'da dünya kupasını aldığımızda ben daha annemin karnındaydım. Maradona, kaybettiğimiz şeylerin bir kısmını bize geri kazandırdı. Acımasız, sert ve adaletsiz bir savaştan geliyorduk ve o, herkesin sesi oldu. Sanırım öyle de olmaya devam edecek çünkü o, güce karşı savaştı." diye konuştu.

Estefania'nın kızı Salma da "Diego'nun gidişine inanamıyorum, büyük bir oyuncuydu, onu hep öyle hatırlayacağız ve hep öyle kalacak. O, tarihe yazılacak." ifadesini kullandı.

"Diego, Arjantin için en üst seviyedir"

Mauro, Maradona'nın Arjantin'i temsil ettiğini vurgulayarak "Futbol konuşulduğunda, Maradona konuşulur. Bu, kalbimizde taşıdığımız bir şey. Dünya, bizi Papa veya başka bir şeyden değil, Maradona sayesinde tanıyor. 'Arjantin' dendiğinde ilk söylenen şey, Maradona'dır." diye konuştu.

Maradona'nın kendisi için önemini Mauro, şu sözlerle ifade etti:

"Maradona'nın futbol sahasında yaptıklarını başkası yapamayacak. Onun yaptığı şey ve ülkemizi temsil etme biçimi eşsizdir. 2014 Dünya Kupası'nda Messi'yi izlemek için Brezilya'ya, Amerika Kupası'nda Şili ve New York'a gittim.

Messi'yi Maradona ile karşılaştıramazsınız. Maradona, milli marşı gururla söylerdi, göğsü kabarırdı. Bizim mevcut idolümüz, yani Messi, Diego'nun topuklarına bile ulaşamaz. Diego, Arjantin için en üst seviyedir. Asla herhangi bir futbolcuyla karşılaştırılamayacak ve bu yüzden onun yerini almak çok zor olacak."

BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona
BUENOS AİRES - Hayranlarının gözünde tarihin en iyi futbolcusu: Maradona

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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