BUENOS AIRES - Hayranları, Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler ve kartlar bıraktı
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BUENOS AIRES - Hayranları, Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler ve kartlar bıraktı

28.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:06

Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor.

Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor. Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Geçen çarşamba hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ilk futbol oynadığı ve isminin Diego Armando Maradona Stadyumu olarak değiştirildiği Argentinos Juniors futbol takımı stadyumunun duvarlarına Maradona figürü çizildi. Maradona'nın yüzünün resmedildiği duvarın önüne hayranları Maradona'yı anmak için çeşitli eşyalar ve kartlar bıraktı.

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BUENOS AIRES - Hayranları, Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler ve kartlar bıraktı
BUENOS AIRES - Hayranları, Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler ve kartlar bıraktı
BUENOS AIRES - Hayranları, Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler ve kartlar bıraktı
BUENOS AIRES - Hayranları, Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler ve kartlar bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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