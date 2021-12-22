Budanan ve kesilen ağaçlar ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtıyor

Turgutlu Belediyesinden 1800 haneye yakacak desteği

MANİSA - Turgutlu Belediyesi insan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmayla bu yıl 1800 hanenin yakacak ihtiyacını karşıladı.

Turgutlu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da soğuk kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ısıtmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki cadde ve sokaklarda yapılan ağaç budama çalışmalarının sonucunda elde edilen odunlar, Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde yakacak haline getiriliyor. Turgutlu Belediyesinin öz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak hayata geçirdiği söz konusu çalışma neticesinde 1800 hanenin yakacak ihtiyacı karşılanmış oldu.

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtıyoruz"

Odun yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış mevsimini mümkün olduğunca rahat geçirmelerinin amaçlandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz ağaç budama çalışmalarının ardından elde ettiğimiz odunları ihtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtmak için değerlendiriyoruz. Bu sayede hem dar gelirli ailelerimizin kışı mümkün olduğunca rahat geçirmelerine yardımcı oluyor hem de kaynaklarımızı doğru ve etkili bir şekilde kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın soğukla mücadele etmemesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.