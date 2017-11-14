Budak: "Afetin Yaraları Acilen Sarılmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta zarar gören vatandaşlarımıza, üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, hortum, dolu ve şiddetli yağışın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta büyük bir hasar oluşturduğunu, Kemer'in de yağışlardan olumsuz etkilendiğini hatırlattı. Hortum, dolu ve şiddetli yağış nedeniyle özellikle seralar ve meyve bahçelerinde büyük zararlar oluştuğunu kaydeden Budak, "Vatandaşlarımıza, üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın, üreticilerimizin zararları acilen karşılanmalı, afetin yaraları üretim kesintisine yol açmadan sarılmalıdır" dedi.



Kumluca'da iki bin dönüm seranın hasar gördüğünün bildirildiğini savunan Budak, "Meyve bahçelerinde, seralarda, evlerde ve elektrik hatlarında ciddi tahribat var. Özellikle üreticilerin çok büyük zararları var. Tüm emekleri heba olmuş durumda. Zarar gören vatandaşların, üreticilerin yaralarını sarmak devletin öncelikli görevidir. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş afet bölgesi ilan edilerek, üreticilerin zararları karşılanmalıdır. Borç içinde üretimi sürdürmeye çalışan, büyük sıkıntı yaşayan üreticiler, destekleri acilen alabilmeli ki üretim kesintiye uğramasın. CHP olarak bu konuda her türü katkıyı vermeye hazırız" ifadelerini kaydetti. - ANTALYA