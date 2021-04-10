Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'de Windsor Sarayı'ndaki St....
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Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'de Windsor Sarayı'ndaki St....

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'de Windsor Sarayı'ndaki St....

Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'de Windsor Sarayı'ndaki St. George's Chapel'de yapılacağını duyurdu.

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Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'de Windsor Sarayı'ndaki St. George's Chapel'de yapılacağını duyurdu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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