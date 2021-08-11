Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
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Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı

Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını devam ederken, Çobanpınarı Mahallesi'nde 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını devam ederken, Çobanpınarı Mahallesi'nde 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çobanpınarı köyü Sarıdere Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangını etkisini devam ettiriyor. Yangına karadan çok sayıda ekip ile havadan 7 helikopter ve 3 uçak geç saatlere kadar müdahale etti. Havanın kararması ile yangını söndüren helikopterler çalışmasını sonlandırdı. Çobanpınarı dağlık kesimde devam eden yangına, gece görüşlü helikopterin müdahalede bulunacağını öğrenildi. Gece yangının büyüme ihtimaline karşı Çobanpınarı Mahallesinde 53 ev boşaltıldı.

"YANGIN GELİNCE BİR ŞEY YAPAMADIK"

Yangında evi yanan Burak Avcı, "Yangın yukarıdan başladı, millet evinden dışarı çıktı, toplandı. Ekipler 15-20 dakika içinde buraya geldi, ama ev yandı. Ev yandı hiçbir şey kalmadı göründüğü gibi. Yangında buradaydım biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama yangın gelince bir şey yapamadık. Su saldık etrafa ama etkili olmadı" dedi.

Yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği belirtildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da yangın bölgesine gelip çalışmaları yakından takip etti.

(Ali Kapan/İHA)

Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı
Bucak yangınında 53 ev boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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