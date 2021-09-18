Bucak'ta sünnet ve keşkek dövme şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen sünnet şöleninde 45 çocuk sünnet edildi.

Bucak Belediyesince organize edilen şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Şölende ilk olarak sünnet konvoyuyla çocuklara ilçe turu yaptırıldı daha sonra geleneksel "keşkek dövme" töreni gerçekleştirildi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, gazetecilere, ilçede keşkek yemeğinin düğün törenlerinin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Keşkeğin dibek denilen taştan oyma havanlarda kendine özgü tokmağıyla iki buçuk saat buğdayın dövülmesinden oluşan bir yemek olduğuna değinen Ünal, "Günümüzün yetişen nesline öğretmek, geleneğimizi sürdürmek amacı ile bunu yapıyoruz." dedi.

Törende Belediye Başkanı Ünal, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Oğuz ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık da keşkek dövdü.

Etkinlikte vatandaşlara yemek ikramında bulunulurken, sünnet olan çocuklar sahne gösterileriyle eğlendi.