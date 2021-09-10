BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ok atma etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

BURDUR'un Bucak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ok atma etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bucak Belediyesi tarafından 'Ok atmayan kalmasın' sloganı ile şehir stadyumunda yapılan ve Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Oğuz'un da katıldığı ok atışlarına, en büyük ilgiyi çocuklar gösterdi. Bucak Gençlik Müdürlüğü Merkezi ve Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ok atışı stantlarında hem yetişkinler hem de çocuklar ok atışı yaptı.

Kaymakam Tanrıkulu, "İlçemizde sporun her dalına ilgi her geçen gün artıyor. Bucak Belediyesi'nin özellikle küçük çocuklarımızı okla tanıştırması güzel bir şey. İnşallah ilçemizden ok sporunu seven çocuklarımız çıkar, gelecekte Türkiye şampiyonları görürüz" dedi.

Başkan Ünal ise "Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bucak'ta ok atmayan kalmasın' etkinliği ile hem çocuklarımıza oku tanıtıyor hem de ok atışını öğretiyoruz. Tarihimize baktığımızda okun ilk önce avlanma ve savaş silahı olarak kullanılması sonra da spor dalı olarak kalması güzel bir şey. Ata sporumuzun yaşatılması ve tanıtılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi. İnşallah ilerleyen yıllarda ilçemizden de şampiyonlar çıkar" dedi.

BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ
BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ
BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ
BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Kaan Yıldırım Melisa Şenolsun
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BUCAK'TA OK ATMA ETKİNLİĞİNE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:06:35. #1.15#

title