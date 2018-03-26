Bucak'ta Öğrenciler Fidan Dikti

Burdur'un Bucak ilçesinde Orman Haftası etkinliği kapsamında öğrenciler fidan dikti.



İlçedeki 6 okuldan 120 öğrenci, Kumar Yaylası mevkisindeki ağaçlandırma çalışmasına katıldı.



Öğrenciler, Kaymakam Yalçın Sezgin'le birlikte çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni ağaçlandırma alanlarına hem endüstriyel hem de çitçiye katkı sağlayacak türlerin dikildiğini belirterek "Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza orman sevgisini kazandırıyoruz. Orman, yağışların temeli, eğer ağaçlandırma yaparsak yağmur yağması daha kolay olacaktır. Bu nedenle hem mevcut ormanlarımızı korumalı hem de daha çok fidan dikmemiz gerekiyor." dedi.

Etkinliğe katılan Bucak Orman İşletme Müdürü Emin Demir de 21-26 Mart Orman Haftası boyunca 13 bin fidan diktiklerini, yıl sonuna kadar ise yaklaşık 400 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.