Bucak'ta açılan kitap kafe hizmet vermeye başladı

Burdur'un Bucak ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Kitap Kafe" hizmete açıldı.

İki kattan oluşan kafede, 2 bin kitap, kitapseverlerin okuması için hazırlandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, açılış töreninde, Bucak Belediyesinin diğer hizmetlerin yanında böyle kültür hizmetlerini de yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

"Kitap Kafe"nin kitapsever için güzel bir fırsat olduğuna değinen Arslantaş, "Çok güzel bir hizmet birimi olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de gençlerin ve çocukların teknolojinin gelişmesiyle kitaplardan biraz uzaklaştığını dile getirdi.

"Kitap Kafe"yle gençlerin kitaplara daha kolay ulaşacağını belirterek, "Burası bir fırsattır, umarım herkes buradan faydalanır." ifadesini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da ilçeye güzel bir mekan kazandırıldığını vurgulayarak, "İlçem adına çok mutlu oldum. Vatandaşlarımız da buraya okumuş olduklarını kitapları getirip kafenin kütüphanesine katkı yapabilirler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal da kitap kafede Türk ve Dünya edebiyatından, tarihten, sanattan, bilim ve felsefeden yüzlerce kitabın olduğunu söyledi.

Kurdele kesilerek açılan kafede protokol üyeleri yaklaşık 15 dakika kitap okudu.