Bucak'ta açılan kitap kafe hizmet vermeye başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucak'ta açılan kitap kafe hizmet vermeye başladı

AA / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel
Bucak'ta açılan kitap kafe hizmet vermeye başladı

Burdur'un Bucak ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Kitap Kafe" hizmete açıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Kitap Kafe" hizmete açıldı.

İki kattan oluşan kafede, 2 bin kitap, kitapseverlerin okuması için hazırlandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, açılış töreninde, Bucak Belediyesinin diğer hizmetlerin yanında böyle kültür hizmetlerini de yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

"Kitap Kafe"nin kitapsever için güzel bir fırsat olduğuna değinen Arslantaş, "Çok güzel bir hizmet birimi olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de gençlerin ve çocukların teknolojinin gelişmesiyle kitaplardan biraz uzaklaştığını dile getirdi.

"Kitap Kafe"yle gençlerin kitaplara daha kolay ulaşacağını belirterek, "Burası bir fırsattır, umarım herkes buradan faydalanır." ifadesini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da ilçeye güzel bir mekan kazandırıldığını vurgulayarak, "İlçem adına çok mutlu oldum. Vatandaşlarımız da buraya okumuş olduklarını kitapları getirip kafenin kütüphanesine katkı yapabilirler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal da kitap kafede Türk ve Dünya edebiyatından, tarihten, sanattan, bilim ve felsefeden yüzlerce kitabın olduğunu söyledi.

Kurdele kesilerek açılan kafede protokol üyeleri yaklaşık 15 dakika kitap okudu.

AA / Hüseyin Çubuk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin
Spor
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Vahap Seçer Boris Johnson Halil İbrahim Dervişoğlu Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bucak'ta açılan kitap kafe hizmet vermeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:45:27. #1.11#