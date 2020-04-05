Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri
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Koronavirüs, Şirinyer, Buca, Yerel

Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri

Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri Buca'nın semt pazarlarında maske ve mesafe teyakkuzu Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri: Temassız mesafeli alışveriş Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'in en büyük semt pazarlarından Şirinyer ve Buca Çarşı pazarı başta olmak üzere...

05.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:33
Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri

Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri

Buca'nın semt pazarlarında maske ve mesafe teyakkuzu

Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri: Temassız mesafeli alışveriş

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'in en büyük semt pazarlarından Şirinyer ve Buca Çarşı pazarı başta olmak üzere ilçedeki tüm pazar yerlerinde alarma geçen Buca Belediyesi, içeride ve dışarıda özel önlemler aldı. Girişleri sınırlandırılan pazarların kapılarında görevlendirilen ekipler, vatandaşları yoğunluk, maske, yaş ve ateş kontrolüyle alana alırken; içeride ise sosyal güvenli mesafe ve temassız alışveriş sağlandı.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı kent genelindeki önlemleri artırmaya devam eden Buca Belediyesi, vatandaşın mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için akın ettiği semt pazarlarında yoğun önlemler aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, pazar yerlerindeki düzenlemeleri denetlemek için teyakkuza geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir'in en büyük semt pazarlarından olan Şirinyer pazarı, Buca Çarşı gibi yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde tedbirler aldı.

Yaş, ateş ve maske kontrolüyle içeri alındı

Çalışma kapsamında ilk olarak pazar yerlerinin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Açık ve kapalı pazar yerlerinin tamamında girişler kapılarla ayrılırken, ekipler kapı girişlerinde kontrollü bir şekilde hemşehrilerin alana girmesini sağladı. Ekipler tarafından ateş ölçerlerle içeri girecek vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülerek yüksek ateşli kişiler için önlem alındı. Girişlerde vatandaşa dağıtılarak maskesiz alana girişe izin verilmedi. Emniyet yetkilileri ise girişlerde anonslarla vatandaşa uyarı yaparken, yasa gereği 21 yaş altı ve 64 yaş üstü vatandaşlara kimlik kontrolü yaparak müdahale etti.

Pazaryeri içinde mesafeli özel önlemler

Pazar yerlerinin içinde ise sosyal güvenli mesafe kuralının gerçekleşebilmesi için gerekli düzenlemeler uygulanmaya devam etti. Pazar kurulmadan önce tezgahlar arasındaki mesafeler artırıldı, esnafa maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi. Esnafın temel ihtiyaç maddesi dışında ürün satışı engellendi. Mesafe kuralının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için alandaki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş aynı anda pazar yerine alındı. Seçmece diye tarif edilen dokunarak alışveriş yöntemine ise izin verilmedi. Korona virüs salgının kontrol altına alınmasına kadar, Buca'nın genelinde bir yandan dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da alınan tedbirlerin kontrolü personel tarafından sürdürülmeye devam edecek.

Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri

Kaynak: İHA

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Buca pazarlarında Covid-19 önlemleri
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