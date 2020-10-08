Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık

08.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:27
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık

Buca Belediyesi, sokak hayvanları için kış hazırlıklarına başladı.

Buca Belediyesi, sokak hayvanları için kış hazırlıklarına başladı. Sıfır atık projesini de destekleyen çalışmayla kullanılmayan araba lastiklerinden üretilen 20 adet kedi evi ile hava şartlarına dayanıklı beton beslenme odakları Buca'nın dört bir yanında konumlandırıldı.

Sokak hayvanların her mevsim özgürce yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadele veren Buca Belediyesi, kış hazırlıklarına başladı. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sonbahar ile birlikte can dostların barınma ihtiyacını karşılamak için kedi evi üretimi yapıyor.

Sokak kedilerinin kış aylarında soğuk ve yağışlı havadan korunmalarını sağlamak amacıyla kullanılmayan araba lastikleri birer yuvaya çevrildi. Sıfır Atık Projesi'ni de desteklemek amacıyla yürütülen projede, ilk etapta 20 adet kedi evi hazırlandı. Hazırlanan kedi evleri, kent merkezindeki parklara konumlandırılarak can dostlara güzel yuvalar oluşturuldu.

Kedi evi çalışmasının yanı sıra, can dostlar için dayanıklı betondan mama ve su kapları hazırlandı. Toplamda 50 adet temin edilen beton kaplar, beslenme odaklarına verilen zararı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle içerisine konulan mama ve suların devrilmesini, kırılmasını, dağıtılmasını ve doğal yollarla zarar görmesini engelleyecek beton beslenme odakları Buca'nın çeşitli bölgelerine yerleştirildi. - İZMİR

Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Erkan Kandemir
Magazin Cem Özer Esra Erol Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 10:28:38. #1.14#
title