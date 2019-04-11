Buca Belediye Meclisi Kılıç Başkanlığında Toplandı

Buca Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Başkan Erhan Kılıç," Zor ve ciddi bir süreci yaşadık. Fakat bizleri, Buca'yı üzecek hiçbir kısıntı yaşanmadı. Nihayetinde demokratik bir yarıştı. Demokratik yarışlarda her zaman bir tane kazanan olur. Ama buradaki herkesin ortak payesinin Buca olduğunu düşünüyorum. Artık seçim bitti. Bundan sonra yapacağımız iş Buca'ya nasıl daha iyi hizmet veririz, Buca'yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz olacaktır. Alacağımız kararların Bucamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Meclis toplantısında divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçimi yapıldı. Komisyon üyelikleri ise şu şekilde belirlendi:

Meclis Divan Katipliği:

Züleyha Bingöl

Burcu Er Durmaz

İzzet Pilgir

Yedekler:

Filiz Meraklı

Merve Doğan

İbrahim Şengöz

Meclis 1. Başkan Vekili

Fikret Aktaş

Meclis 2. Başkan Vekili

Taner Kazanoğlu

ENCÜMEN ÜYELERİ:

Eşref Çakır

Mehmet İnan Gülçek

Merve Doğan

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

İlhan Dal

Doğan Sarıkaya

Hüseyin Duyan

Hüseyin Paşaoğlu

Ziya Aksu

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Filiz Meraklı

Burcu Er Durmaz

Ali Yıldız

Mustafa Kartal

Mehmet Adıyaman

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Özkan Yorulmazbaş

Levent Çizmeli

Ersin Eroğlu

Mustafa Solmaz

Bekir Arnavut

ESNAF KOMİSYONU

Ersin Eroğlu

Züleyha Bingöl

Fikret Aktaş

Memduh Kaymaz

İzzet Pilgir

HUKUK KOMİSYONU

Uğur Aydın

Taner Kazanoğlu

Bülent Uygur

Burçin Kevser İp

İsa Nezir

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Merve Doğan

Eşref Çakır

Uğur Aydın

Abdurrahim Ertaş

Ünal Ömür

SOSYAL HİZMETLER, YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU

Gündüz Koçak

Ali Yıldız

Filiz Meraklı

Mustafa İnce

Zilfi Kula

KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU

Burcu Er Durmaz

Hüseyin Duyan

Ersin Eroğlu

Ünal Ömür

Mehmet Adıyaman

KÜLTÜR, SANAT, SPOR KOMİSYONU

Levent Çizmeli

Bülent Uygur

Ali Yıldız

İzzet Pilgir

İbrahim Şengöz

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Züleyha Bingöl

Mehmet İnan Gülçek

Gündüz Koçak

Burçin Kevser İp

İbrahim Şengöz

TARIM KOMİSYONU

Merve Doğan

Özkan Yorulmazbaş

Filiz Meraklı

Mustafa İnce

Memduh Kaymaz

KENT TARİHİ VE TURİZMİ KOMİSYONU

Özkan Yorulmazbaş

İlhan Dal

Mehmet İnan Gülçek

Abdurrahim Ertaş

Zilfi Kula

DOĞAL AFETLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ KOMİSYONU

Ersin Eroğlu

Doğan Sarıkaya

Levent Çizmeli

Ziya Aksu

Hüseyin Paşaoğlu - İZMİR

Kaynak: İHA