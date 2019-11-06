Buca "Anıtkabir" sergisine ev sahipliği yapacak

06.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:32

9 Kasım saat 14.00'te BBKSM'de Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın katılımıyla gerçekleşecek sergide Anıtkabir'in Karar'ın gözünden çok özel fotoğrafları sergilenecek.

Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım'ın 81'inci yıl dönümünde çok özel bir sergiyle anacak.

İzmirli Gazeteci ve Televizyon Habercisi Korcan Karar'ın objektifinden çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent Ankara'daki ebedi istiratgâhı Anıtkabir'in çok özel fotoğrafları İzmirlilere sergilenecek.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) 9 – 24 Kasım 2019 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak Korcan Karar Anıtkabir Fotoğraf Sergisi'nin açılışı 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te, Korcan Karar ve Türkiye'nin Duayeni, Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

BİR GAZETECİLİK GÖREVİDİR

Titiz ve özenli çalışmasıyla Anıtkabir'i kendisine has bakış açısıyla fotoğraflayan Karar, tüm hemşehrileri sergiye davet etti.Karar, "Bu serginin Buca'da yapılması çok değerli. Serginin amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anmak. Böylesi önemli bir günde İzmirlilere ve Bucalılara Anıtkabir fotoğraflarını sunmak bir gazetecilik görevidir" şeklinde konuştu.

UĞUR DÜNDAR: MUHTEŞEM FOTOĞRAFLAR

Serginin açılışına katılacak Usta Gazeteci Yazar Uğur Dündar, "Gazetecilikten başka işi olmamış, değerli televizyon habercisi kardeşim Korcan Karar, çok yönlüdür. Örneğin fotoğraf sanatına olan tutkusu bunlardan biridir. Büyük uğraşlar vererek çektiği Anıtkabir fotoğraflarını tek tek inceleme olanağını buldum. Korcan'ın gözünü, yüreğini ve Büyük Önderimize olan gönülden bağlılığını yansıtan, her biri muhteşem fotoğraflar. Sergilenmesi fikrini de candan destekledim. İnanıyorum ki; sizler de çok beğeneceksiniz, düşüncelerime katılacaksınız" diye konuştu.

YILMAZ ÖZDİL: GÖZLERİ OBJEKTİF, DUYGULARI DEKLANŞÖRDÜR

Karar'ın fotoğraflarını inceleyen bir diğer usta isim Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ise serginin albümleştirilen kataloğunun ön sözünde, "Gazetecilerin para ve makam için kalemini sattığı günümüzde, arkadaşını satmamak için kalemini bırakmayı göze alan meslektaşım. Papa'ya suikastı onun haberleriyle takip ettim. Mehmet Ali Ağca duruşmalarını da. Berlin Duvarı yıkıldı, oradaydı. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı, oradaydı. Bosna'daki ölüm kamplarını o gösterdi. Somali'deki barış gücümüzü de. Bölücü terörün en vahşi döneminde, Güneydoğu'daydı. Bizatihi maceradır Korcan. Yolcu uçağı düşmüştü, jandarma yolları kesmişti, gazetecilerin geçişine izin verilmiyordu, bütün basın asfaltta izin beklerken, 15 kilogramlık kamerayı sırtladı, gecenin zifiri karanlığında, dondurucu ayazda, on kilometreden fazla yürüdü, dağı arkadan dolandı, uçağın enkazına daldı, koltuk numaralarına varıncaya kadar anonslar çekti... Kapıdan alınmayınca, bacadan girmişti! Üç yıldız balıkadam... Çanakkale Boğazı'nda İngiliz batığına inip, özel maskeyle denizin dibinden canlı yayın yapan, tarihteki tek adam. Muhabirlik yaptı, yazı işleri müdürlüğü yaptı, televizyonlarda haber koordinatörlüğü yaptı, belgeseller yaptı, anchorman oldu, rekor reytinglerin takım lideri oldu, konservatuar eğitiminden olsa gerek, sorumluluğu üstlendiği haber merkezlerini hep maestro gibi yönetti. Ama, meslekteki bu istikrarlı başarısının sırrını sorarsanız... Görür Korcan. Bakmakla görmek arasında fark vardır. Herkes bakar, o görür. Gözleri objektif, duyguları deklanşördür. İşte birazdan gezeceğiniz bu sergi... Bakmakla görmek arasındaki farkın sihridir. Varlığıyla onur duyduğum Korcan Karar'ın, ustalığının eseridir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler