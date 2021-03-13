Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı

Risk haritalarında kırmızı olarak işaretlenen Balıkesir'in kırsal mahallesi Hacıarslanlar Köyü'nde, salgının başladığı günden itibaren hiçbir vaka görülmedi. Mikrofon uzatılan köy muhtarı, bunu nasıl başardıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın her hafta güncelleyerek yayınladığı tabloda Balıkesir, Marmara Bölgesi'nin 'çok yüksek riskli' (Kırmızı) üç şehrinden biri. Şehirde koronavirüsle mücadelede hedef önce sarı, sonra mavi renge dönebilmek.

KIRMIZI ŞEHRİN MAVİ KÖYÜ

Valiliğin önderliğinde kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı denetimler uygulanırken, hatta mutant virüsler de görülürken, Edremit ilçesine bağlı Kazdağları'nın eteklerindeki Hacıarslanlar Köyü şehirde 'düşük riskli' yani 'mavi' renkte kalabilmiş tek yer. Köyde şu ana kadar tek bir pozitif vakaya rastlanmadı. Hatta Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, mahalle muhtarına nazar boncuğu hediye ederek tebrik etti.

MUHTAR İŞİN SIRRINI ANLATTI

Köyde 125 hane olduğunu ve 400 kişinin yaşadığını söyleyen Hacıarslanlar Köyü muhtar Ali Tuzlu, alınan tüm tedbirlere harfiyen uyduklarını söylüyor ve ekliyor: "Atalarımız temizlik imandan gelir demiş. Biz de temizlik konusunda çok titiz davranıyoruz. Şimdiye dek tek bir vakamız olmadı. Herkes sosyal mesafe ve maske kuralına çok dikkat ediyor. Maskesiz köy meydanında asla dolaşmıyoruz. İnsanlar tarla ya da bahçelerine giderek sadece üretimiyle ilgileniyor. Bunu da yapmak zorundalar çünkü geçimlerini böyle sağlıyorlar. En önemlisi misafirlik kavramını da korona bitene kadar askıya aldık."

KÖYE GİRİŞLERDE ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Köydeki insanların şehir merkezine pek inmediğinin de altını çizen Tuzlu, "Merkeze günde bir kez araç gider-gelir. Ama çarşamba günleri merkezde pazar kuruluyor, haliyle alışveriş için gitmek zorunda kalıyorlar. Pazar dönüşü de ateşlerini ölçerek köyümüze girişlerini sağlıyoruz" diye de ekliyor.